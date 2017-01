El Museu del Circ divideix Figueres

Des de fa setmanes el debat sobre si s´ha d´invertir o no en el Museu del Circ omple d´opinions mitjans i xarxes socials. El debat no és nou, però la possibilitat que el govern prevegi la primera partida de 500.000 euros al pressupost del 2017 l´ha intensificat. Els fronts amb opinions a favor i en contra estan al carrer, entre els grups del consistori i fins i tot a l´equip de govern, on el pressupost està generant esquerdes.

Genís Matabosch sempre l´ha defensat com una pota més de la seva aposta perquè el circ estigui viu a Figueres. Tot i que encara no s´ha presentat públicament, del projecte se´n coneixen alguns detalls. Es vol ubicar a la Casa Nouvilas (propietat de l´Ajuntament i el Consell Comarcal de l´Alt Empordà) amb una carpa als jardins per a espectacles permanents. Així, el Museu formaria part dels elements necessaris perquè Figueres sigui la Capital del Circ l´any vinent, una realitat que cada vegada es veu més lluny.

El projecte del Museu no genera consens, malgrat la il·lusió amb què alguns sectors el veuen. El govern i Comerç Figueres són dos dels principals suports. Es projecta un museu permanent, un centre d'alt rendiment per a artistes d'arreu del món i una carpa permanent amb espectacle resident mig any. Aquests són els plans inicials vinculats a la capitalitat.

El mes de juny l´associació que agrupa més de tres-cents establiments engegava la campanya «Tots pel Museu del Circ!». Aquest mes l´ha reactivat i el 20 de febrer s´espera tancar-la coincidint amb el darrer dia de la nova edició del Festival del Circ, que se celebrarà a partir del 16 del mes vinent. En aquest temps hi ha previstes diferents accions promocionals del projecte.



Change.org

Fins ara s´han superat les sis mil signatures de suport. Una de les maneres de recollir-ne és la plataforma en línia Change.org. I és justament des de la mateixa plataforma que ha sorgit fa poc més d´una setmana una iniciativa similar però totalment en contra del Museu del Circ, «Aturem la Inversió Pública al Museu del Circ de Figueres», que subscriu Prou Circ. Comerç Figueres reaccionava contestant «ens llevem no només amb una forta sensació de fred, sinó també fent costat a Genís Matabosch al voltant del debat sobre la nova plataforma en contra de la inversió del nou Museu del Circ».

«No volem que torni a passar com amb el Museu del Cinema: que aquest cop no es deixi escapar aquesta oportunitat única de tenir un punt d´atracció d´importància mundial al cor de Figueres» plantegen des de Comerç Figueres i afegeixen que suposarà, a més, recuperar la Casa Nouvilas, un edifici senyorial de 1895 i que es va comprar per 3,8 milons per destinar-lo a serveis socials. Que el festival atragui cada any 30.000 espectadors consideren que és un bon aval. Des de la plataforma ahir havien recollit 2.240 signatures. Hi ha moltes opinions des d´arreu del món.

Però els contraris no ho veuen així perquè implica una inversió pública per a un projecte privat. «Un milió i mig d'euros a pagar en còmodes quotes de mig milió, per museïtzar una col·lecció privada». «Prou dispendi de diners públics a benefici d'un particular», diuen, perquè creuen que l´economia de Figueres no pot suportar aquest forat. No es manifesten en contra del Museu del Circ, tot i que sí en contra que es pagui amb diners públics. Fins ahir i en poc més d´una setmana han recollit 1.158 signatures. La majoria de comentaris lamenten que no s´inverteixin en altres prioritats.

I sorgeixen justament quan s´està negociant el pressupost, sobretot entre els socis de govern (CiU i PSC). Compromís té certs acords però no està al govern.

L´alcaldessa, Marta Felip, va dir durant la presentació de part de la programació del festival, tal com va publicar Diari de Girona, que es preveia posar la primera partida per al projecte de 500.000 euros i la primera de tres posteriors fins arribar al milió i mig. Les declaracions han fet aflorar el degoteig d´opinions entre grups del consistori i representants de la societat figuerenca.

Ni els socialistes ni Compromís tenen tan clar que calgui invertir-hi, i el segon, a més, planteja la possibilitat de consultar-ho als ciutadans. Ahir el PSC va preferir no posicionar-se de nou pendent de tancar les negociacions del pressupost.

Entre les moltes veus crítiques de persones de diferents àmbits a Figueres en els darrers mesos destaca, per exemple, la de l´exalcalde, Eduard Puig Vayreda, des del seu bloc el juny de 2016 després de presentar-se la campanya de Comerç Figueres. «Decididament m´entren dubtes seriosos quan m´arriba a les mans un fulletó - qui el paga ? - en què la casa Nouviles sembla el lloc escollit per a la ubicació d´aquest hipotètic museu que no se sap qui visitarà. Qui l´ha triat, aquest emplaçament ? Amb quins arbitraris criteris s´ha llançat aquesta proposta sobre paper imprès ?», deia Puig Vayreda. Convidava a reflexionar sobre la idoneïtat de fer el museu i d´ubicar-lo a la Casa Nouvilas plantejant altres opcions com la plaça de Braus.

L´escriptor Sebastià Roig opinava la setmana passada, des de Diari de Girona, que «no entenc per quina raó Figueres ha d'invertir una pasterada en aquest equipament costosíssim, sobretot quan tenim el Museu de l'Empordà en stand by, la casa natal de Dalí tancada i el Museu dels Joguets a mig gas». Per Roig, és poc lògic posar un milió mig d´euros en el projecte i apuntava que potser, si és tan bo com plantegen i s´autofinançarà, no caldria la inversió pública. Des del mateix diari altres veus, en aquest cas del rosinc Thomas Spieker, creuen que «en temps de franquícies i

estandardització, una variada oferta cultural pot ser per a Figueres el revulsiu necessari per distingir-la d´entre les vies comercials competidores dels voltants».



El projecte a Albacete

A l´espera que es concreti l´aposta econòmica des del pressupost per al Museu del Circ, el promotor continua defensant un projecte que ja va intentar tirar endavant a Albacete fa uns anys. Allà s´hi va fer el festival fins al 2010, quan van reduir l´aportació econòmica pública. A Albacete també es preveia el Museu Nacional del Circ perquè el seu impulsor sempre ha defensat que els dos projectes (festival i museu) han d´anar junts.

Matabosch ha fet pública la seva opinió en innombrables ocasions i sempre ha lligat el Festival a la creació d´un museu que espera ubicar a la capital altempordanesa des de fa anys. Matabosch, a través de les plataformes de difusió del festival el 17 de gener, deia: «Les coses clares i la gestió transparent: si la ciutat posa 1,5 milions per rehabilitar la seva casa Nouvilas de fora en rebrà 4,5».

L´Ajuntament, més enllà del que ja ha dit, no es pronuncia de moment. Fins ara ha defensat que els diners repercutiran a la ciutat.