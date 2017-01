Una disputa per aclarir la propietat d'una gossa ha arribat, aquest dijous, als tribunals. El Jutjat de primera instància número 3 de Figueres ha celebrat una vista de mesures cautelars arran de la demanda interposada per una persona que reclama la propietat d'una gossa que l'associació l'Anxova Peluda de l'Escala va rebre el juny passat sense cap identificació. L'entitat va deixar l'animal amb una família d'acollida però, abans que passessin els vint dies que estableix la llei per a l'adopció, va aparèixer la suposada propietària. L'advocat de l'associació, Sergi Trinitat, diu que aquesta persona no va aportar proves concloents i que, per tant, no se li va lliurar la gossa. La dona els va demandar i, a més, ha demanat com a mesures cautelars que li donin la "custòdia" de l'animal fins que el jutjat resolgui.

El curiós cas es remunta al juny quan l'Anxova Peluda –que exerceix de protectora d'animals- va rebre una gossa que hauria estat abandonada a Barcelona. Trinitat explica que l'animal no duia xip ni cap tipus d'identificació. Per això, l'entitat va realitzar els tràmits habituals entre els quals hi ha la col·locació del xip i la publicació de la seva troballa al web i a les xarxes socials. Paral·lelament, i tenint en compte que no disposen de cap refugi, li van buscar una casa d'acollida.

"L'animal estava abandonat i, com que és complicat que aparegui el propietari, se'l deixa en acollida. Els que se'l queden poden procedir a l'adopció passats els vint dies que estableix la llei", ressalta l'advocat.

La situació es va complicar al cap de pocs dies, quan va aparèixer una persona que assegura ser-ne la propietària. Com és habitual, explica, se li van requerir proves que ho acreditessin. Segons Trinitat, però, no disposava de cap documentació i va aportar unes fotografies que no permeten identificar l'animal. Aleshores, l'entitat li va comunicar que no podien donar-li la gossa i la dona els va demandar.

Mesures cautelars

A l'espera que se celebri el judici, la part demandant ha reclamat mesures cautelars perquè considera que hi ha risc que la gossa pugui desaparèixer i, per això, vol tenir-ne la custòdia. El representant de l'entitat, però, creu que no es compleix cap dels requisits per prendre mesures d'aquest tipus i marca que la gossa està registrada a nom de l'associació i que no es pot perdre. "Creiem que són innecessàries", insisteix. La previsió és que en els propers dies la magistrada resolgui si estableix o no les mesures.

Una protectora peculiar

L'associació va néixer al 2014 amb l'objectiu d'oferir una alternativa a les gosseres habituals. No disposa de terrenys ni de cap refugi per acollir-los. Per això, ha teixit una xarxa de cases d'acollides a través de les quals es té cura dels animals a l'espera que es recuperin o algú els adopti.