El jutjat permet obrir les botigues de roba falsificada de la Jonquera

La magistrada que instrueix el cas ha aixecat la suspensió cautelar de l'activitat a la quarantena de botigues de la Jonquera que es van tancar en el macrooperatiu contra la venda de productes falsificats a prinicipi de desembre. A partir de dilluns vinent els establiments podrien tornar a obrir. L'Associació de Comerciants del municipi està molt preocupada per si persisteix l'activitat i obren de nou els negocis. L'Ajuntament espera que es faci un seguiment i es tanquin automàticament si venen material falsificat i es faran inspeccions als locals amb soterranis il·legals.

Es van fer 71 detencions, sis escorcolls i 41 inspeccions a locals i naus en alguns dels quals hi havia els espais secrets per guardar la mercaderia. Es van retirar 6.500 caixes de productes de tota mena que van omplir diversos tràilers. El grup organitzat havia aconseguit blanquejar més de 9 milions d'euros en tres anys i el seu volum de negoci il·lícit arriba als 5 milions.

Per la complexitat d'unes investigacions que han durat tres anys i perquè s'aconseguia desmantellar un «punt negre» de venda d'articles falsificats en l'àmbit europeu es va demanar que es mantingués la suspensió almenys dos anys. Però, tal com han confirmat fonts de la Policia Nacional a Diari de Girona, a partir de dilluns s'aixeca la suspensió. S'admet que és el procediment més habitual en aquest tipus de delicte però s'esperava poder mantenir el tancament.

L'alcaldessa, Sònia Martínez, a qui ahir al matí encara no se li havia comunicat la decisió, admetia que eren conscients que «el peritatge estava sent molt llarg i per part dels propietaris segurament hi ha hagut pressions». Des de l'Ajuntament volen que «aquest aixecament de la suspensió cautelar es revisi i en cas que tornin a obrir amb el mateix tipus de material que es tanquin automàticament». A més, per part de l'Ajuntament si s'obren amb la llicència actual a la mateixa persona que els regentava fins ara «denegarem l'ocupació a la via pública». L'alcaldessa constata que també hi ha la possibilitat que els propietaris lloguin de nou els locals i s'hi obrin nous negocis lícits.

A banda d'això, «en el moment que puguem accedir a l'establiment es faran inspeccions perquè si existeixen soterranis secrets l'Ajuntament no en tenia coneixement i són obres il·legals».

Els comerciants també estan preocupats. Comas constata que són molts negocis i que els preocupa que tornin a tenir el mateix tipus d'activitat. De fet, tenen sospites que es continua venent roba falsificada des d'alguns establiments oberts, tot i que de forma més discreta.