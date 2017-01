Els veïns de Figueres podran comunicar les incidències a la via pública des d´una "app"

A partir d'aquesta setmana els ciutadans figuerencs que localitzin una incidència a la via pública en podran informar a l'Ajuntament via mòbil. El consistori ha posat en marxa una aplicació que porta per nom «Figueres Millora» i que està disponible per dispositius Apple i Android. A través de les 38 categories d'aquesta l'app, la persona podrà triar aquella que es correspongui al problema localitzat, fer una foto del lloc, mostrar la ubicació on es troba i deixar un comentari si s'escau. El departament rebrà l'avís i podrà començar a treballar per solucionar el problema.

Entre les categories que s'hi podran trobar hi ha incidències relacionades amb el mobiliari urbà, la neteja, l'enllumenat o la senyalització. Tal com explica el regidor de Serveis Urbans, Quim Felip, el sistema «ja funcionava en l'àmbit intern» i ara l'han volgut externalitzar a través d'aquesta nova eina digital. Felip assegura que també es podrà millorar «l'organització de la brigada i les diferents empreses que treballen per l'ajuntament» i que amb l'app disminuirà «el nombre d'instàncies, de trucades telefòniques i de correus» que s'enviaven fins ara denunciant aquest tipus de fets.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va explicar que el sistema és també una manera «d'apropar-se al ciutadà i obrir un nou canal amb el consistori figuerenc». En els pròxims dies es repartiran fulletons informatius i es proporcionarà la informació del funcionament a través de la web de l'ajuntament.