El club d´escacs de la presó de Figueres debuta amb triomf

El Club d'Escacs de l´Atzucac de Figueres va debutar el passat cap de setmana a la tercera provincial de la Lliga Catalana d´Escacs. Ho van fer al mateix Centre penitenciari de Puig de les Basses, i van acabar la jornada amb una victòria del primer equip contra l´Hostalric C (3,5 a 0,5) i una derrota per part de l´equip B davant del Figueres E (1-3). Per tots els implicats del club suposava també la posada en marxa del projecte esportiu, que tal com afirmen els mateixos organitzadors, «va ser un èxit d´allò més engrescador». Aquest diumenge la lliga continua amb els partits Marítim Blanes-Atzucac A i Atzucac B-Gerunda H.

Els dos equips de l´Atzucac estan compostos exclusivament per interns i els voluntaris i educadors es limiten a donar suport a l´activitat. Els dos rivals es van presentar puntuals a la cita, però ho van fer amb un jugador menys a cada grup, un fet que va suposar una victòria per incompareixença. Malgrat aquest repunt, els partits es van desenvolupar amb tota normalitat, i acabats els matxs oficials molts dels jugadors de fora van voler continuar jugant partides només per diversió.

El primer dels enfrontaments es va soldar amb un resultat 3,5 a 0,5 a favor de l´Atzucac. El fet que els jugadors de l´equip figuerenc fossin més experimentats va inclinar la balança a favor seu, i va permetre que jugadors com Narcís C. o Antoni F. aconseguissin un avantatge posicional traduït posteriorment en una victòria. En el cas de l´enfrontament de Marc P. contra el seu contrincant Joan V. es va finalitzar en unes taules molt treballades per tots dos.

En el cas del partit contra el Figueres, l´equip B de l´Atzucac va perdre per un resultat 3 a 1. La trobada entre Catilin C. i el francès Andre Schrander va acabar en derrota, igual que la taula de Narcís P. i Carles C. Els jugadors de tots tres equips van quedar satisfets i ja es preparen per a la trobada d´aquest pròxim diumenge 29 de gener.