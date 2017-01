Els detinguts en l´operació antidroga de Sant Miquel eren un grup organitzat

L'operatiu antidroga que es va desenvolupar dimarts a Sant Miquel de Fluvià ha acabat finalment amb quatre detinguts als quals els atribueixen formar part d'un grup organitzat.

La Policia Nacional juntament amb el Servei de Vigilància Duanera van arrestar dimecres un quart implicat. Els detinguts són quatre homes, d'entre 32 i 48 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Figueres. Ahir al matí van passar a disposició judicial i tots van quedar en llibertat amb càrrecs. El de 48 anys és l'únic que compta amb antecedents policials, dos per robatoris amb violència, un per tràfic de drogues i un per furt.

Aquest grup, dos membres dels quals són de la família Gabarre, s'havien traslladat a viure a Sant Miquel, on havien ocupat diversos habitatges. La policia ha desmantellat el grup organitzat dedicat al tràfic de drogues i durant els escorcolls que van fer en aquestes cases van trobar nou plantacions ocultes en habitatges aïllats del poble.

Els quatre homes controlaven les plantacions en aquestes sis cases. En total durant l'operatiu la policia ha comissat 1.500 plantes de marihuana, dos revòlvers, una pistola i 7.000 euros.