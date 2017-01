El TSJC eleva a 4 anys i mig de presó la pena per al jove que va degollar un home a Figueres

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha elevat a 4 any i 6 mesos de presó la pena per a Richar Germán Martínez, condemnat per degollar un home amb una ampolla trencada davant la discoteca Noche Latina de Figueres l'1 de desembre del 2012. L'alt tribunal català estima parcialment els recursos del fiscal i les acusacions particulars contra la sentència de l'Audiència de Girona, que li havia imposat una condemna de 3 anys de presó per un delicte de lesions amb instrument perillós en concurs amb homicidi imprudent. El motiu és que el TSJC ha revocat dues atenuants que li havia apreciat la primera sentència, un d'arravatament i un altre de confessió. A més, el tribunal condemna ara la discoteca i l'asseguradora com a responsables civils subsidiaris a l'hora de pagar la indemnització de 290.000 euros als familiars de la víctima.