La Jonquera atén la petició dels veïns i preveu la inversió per a més càmeres

La Jonquera ha aprovat un pressupost de 6,2 milions per al 2017 amb 190.428 euros en inversions. Entre elles, han inclòs la petició dels veïns d'incrementar les càmeres de videovigilància situant-ne al nucli històric, on hi ha sensació d'inseguretat. Es va aprovar amb els vots dels dos socis de govern, CiU i PSC, ERC va votar en contra i el PP es va abstenir.

El govern va convocar una reunió amb els veïns arran d'uns incidents que afectaven la sensació d'inseguretat d'alguns carrers del centre. Van demanar als veïns si creien que havien d'avançar la previsió d'instal·lar càmeres i la resposta va ser que sí. Per això el govern ha decidit aprovar la partida de 60.000 euros per a les càmeres. La renovació del parc infantil de la zona de la llar d'infants amb 50.000 euros va ser una altra de les inversions que s'ha inclòs.

Segons l'equip de govern, n'hi haurà d'altres, malgrat no figurin a l'aprovació inicial del pressupost. S'espera instal·lar una caldera de biomassa a la zona esportiva i executar les obres de pavimentació amb gespa artificial i adequació a l'entorn del camp de futbol amb un pressupost de 229.038 euros. També es preveu començar les obres dels carrers Cantallops i del Vidre adjudicades per 233.526 euros.

Les partides a les diferents àrees es mantenen amb xifres molt similars al pressupost de 2015, igual que les subvencions i l'aportació al Museu de l'Exili.

El nivell de deute públic de l'ajuntament de la Jonquera és molt baix, de l'11,22%. El període mitjà de pagament a proveïdors és de 21 dies.