La proposta del nou servei de recollida de residus a Figueres no convenç l´oposició

El nou model de recollida de residus presentat per l'Ajuntament de Figueres i que es votarà al proper Ple municipal el 2 de febrer, genera algunes inquietuds entre els grups de l'oposició. Malgrat que els únics que s'han pronunciat han estat la CUP, afirmant que votaran en contra d'aquest projecte, la resta de l'oposició es manté en silenci sense assegurar encara si donaran suport al govern de CiU i PSC.

L'opinió generalitzada que comparteix tot el bloc és que la informació concreta del model els va arribar tard, i que en menys d'un mes els costa avaluar-lo amb seguretat i emetre un vot dijous vinent. També reconeixen que la comissió informativa de dilluns passat va generar una mica de desconcert en no trobar una sintonia entre els dos socis del consistori. La majoria de grups figuerencs tenen previst reunir-se amb l'alcaldessa, Marta Felip, durant els pròxims dies.



Poca anticipació

Un dels punts que lamenta més l'oposició de l'equip de govern de Figueres és la tardança amb què se'ls va fer arribar la documentació pertinent al nou model de gestió de residus de la ciutat que substituirà al d'Ecoserveis els mesos vinents. El portaveu de Ciutadans, Héctor Amelló, explica que encara no tenen clar què votaran dijous vinent i que l'objectiu és ser «prudents i saber quines implicacions tindrà aquest pressupost». Una posició similar és la dels populars, M. Àngels Olmedo lamenta que «actualment s'estigui dins d'una pròrroga» quan «tothom sabia que el servei anterior s'acabaria l'any 2016».

Un altre motiu de queixa és la poca participació ciutadana en el nou format de recollida d'escombraries. Agnès Lladó, portaveu d'ERC-MES, creu que es podria haver consultat als veïns pel que fa a «la distribució o les ubicacions dels nous contenidors per exemple». Olmedo comparteix punt de vista i sustenta que una bona opció podria haver estat «proposar dos models diferents i que la ciutadania votés el més adequat».

Des del grup de Compromís d'Esquerres, Òscar Vergés, explica que durant el procés d'elaboració del futur projecte «vam poder dir la nostra, però no estem convençuts amb el que s'ha presentat». ERC-MES tampoc ho veuen gaire clar i Lladó lamenta que els demanin «avaluació i vot del projecte en menys d'un mes quan ells ho tenien des del mes de juliol».



Mar de dubtes

Tots aquests factors fan que els grups en bloc no vegin clara la posició que adoptaran al respecte, i menys després que a la comissió informativa de dilluns passat , ni tan sols el PSC es mostrés a favor, tot i que Felip ho va atribuir posteriorment «a raons polítiques lligades amb el pressupost».

Els únics que ja tenen clar el vot del proper Ple és el grup de la CUP. Tal com explica la seva portaveu, Natàlia Sànchez, «la proposta de l'ajuntament ja es coneixia des de feia mesos, i des de la nostra formació sempre s'ha defensat la municipalització». Segons els cupaires, si s'optés per aquesta opció la ciutat hi guanyaria i, malgrat suposaria una gran despesa al principi, «sortiria a compte perquè és un servei que quedaria per la ciutat». La CUP també es mostra dubtosa per les relacions dels socis, una problemàtica «que es va materialitzar a la comissió del dilluns» i que, segons Sànchez, «preocupa pel futur de la ciutat».