El PSC considera «irresponsable» el trencament del pacte de govern de CiU a Figueres

El PSC de Figueres ha respost al trencament del govern municipal que ha dut a terme CiU aquest dissabte amb el cessament dels tres regidors socialistes que donaven suport a l'alcaldessa Marta Felip. En un comunicat, el fins ara soci de govern ha qualificat la decisió presa per CiU d'«irresponsable» i ha lamentat que no se'ls hagi comunicat abans d'anunciar-la als mitjans de comunicació.

Tanmateix, els socialistes han destacat que el motiu principal han estat les desavinences en el pressupost i han assegurat que no poden estar en un govern que «prioritza la despesa en festes, a les polítiques socials». A més, han subratllat que no han estat «deslleials» i han dit que continuaran treballant des de l'oposició.

Els tres regidors del PSC cessats aquest dissabte per l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, consideren «irresponsable» la decisió de CiU. Des del partit socialista asseguren que han estat «lleials», malgrat «grans diferències» en l'elaboració dels pressupostos.

En aquest sentit, el PSC ha emès una nota de premsa on, a banda de lamentar que no se'ls hagi comunicat abans la decisió de cessar-los, acusen Felip de prioritzar la despesa en festes en lloc de fer-ho en polítiques socials.

L'escrit diu que la principal desavinença han estat els pressupostos. Els socialistes critiquen que la proposta que CiU congelava la partida social i en canvi preveia 500.000 euros per al Museu del Circ o 190.000 destinats a les Festes de Nadal, unes partides que consideren que «no són tan importants».

Segons el comunicat, la despesa social ha estat un dels punts claus del desacord. «No podem admetre que es congeli aquesta partida en la tercera ciutat amb més pobresa de les comarques de Girona», asseguren.

La nota també desmenteix l'acusació de Felip que ha titllat de «deslleial» el PSC. En aquest punt, els socialistes asseguren que la lleialtat «ha estat evident» durant l'any i mig del mandat, «tot i els nombrosos errors d'alcaldia difícils de justificar». Entre aquests errors destaquen la vaga d'escombriaires del passat desembre i que va durar quatre dies.

Sobre el plec de condicions pel canvi del servei de neteja, el PSC diu que «van haver de votar-hi en contra» per la negativa de l'alcaldessa a incloure-ho dins els pressupostos, tal i com van recomanar-li. El partit ha convocat als mitjans el proper dilluns per donar explicacions.



Compromís trenca l'estabilitat



Qui també s'ha mostrat contrariat per la ruptura del govern figuerenc ha estat el regidor de Compromís d'Esquerres per Figueres (CExFigueres) i que donava estabilitat al govern, Òscar Vergés, que ha donat per trencat el pacte d'estabilitat que tenia amb l'equip de govern.

Un cop invalidat l'acord, Vergés ha demanat unitat entre els partits d'esquerres per «posar la voluntat necessària i reconstruir un govern per a la ciutat». El regidor ha carregat contra CiU i PSC per «no haver donat prou mostres de confiança».



ERC i la CUP critiquen la 'sociovergència'



El trencament del pacte de govern ha fet reaccionar també els partits de l'oposició. D'una banda, ERC ha criticat el pacte entre PSC i CiU. «Es demostra, un cop més, la incapacitat del govern de liderar una proposta de ciutat que vetlli per tots els figuerencs i figuerenques», ha destacat la cap de llista dels republicans, Agnès Lladó.

També s'han mostrat crítics la CUP que ha advertit que «vetllaran perquè l'alcaldessa no hipotequi la ciutat». Els cupaires s'han mostrat durs contra Felip a qui acusen d'haver «perdut la perspectiva de la realitat» i actuar com si tingués majoria absoluta.

Unió se'n desmarca



La decisió de cessar els tres regidors del PSC ha agafat per sorpresa a la resta d'edils del consistori, entre ells els dos components d'Unió integrats en l'equip que va guanyar les eleccions. Un d'ells, Manel Toro, ha assegurat que es tractava d'una decisió «precipitada».

Toro ha dit que «debatran internament» aquesta situació i ha lamentat haver sabut que Felip trencaria el pacte de govern minuts abans que es produís. El regidor d'Unió ha demanat «tranquil·litat» i «tornar a refer el govern» pel bé de la ciutat.