Quatre anys i mig de presó per al jove que va degollar un home a Figueres

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha elevat a 4 anys i 6 mesos de presó la pena per a Richar Germán Martínez, condemnat per degollar un home amb una ampolla trencada davant la discoteca Noche Latina de Figueres l'1 de desembre del 2012.

L'Audiència de Girona l'havia condemnat a 3 anys de presó recollint el veredicte del jurat popular, que el va declarar culpable d'un delicte de lesions amb instrument perillós en concurs ideal amb homicidi imprudent després de considerar que, quan va atacar la víctima, no tenia intenció de matar. També li van aplicar un atenuant d'arravatament i un altre de col·laboració amb la justícia. La fiscalia i les acusacions particulars van recórrer la sentència. El TSJC ha estimat parcialment els recursos i ha revocat part de la sentència dictada per l'Audiència de Girona. L'alt tribunal català tomba les dues circumstàncies atenuants i conclou que no compleixen els requisits legals. Per això, eleva la condemna a 4 anys i mig de presó.

La sentència revoca la decisió de l'Audiència de Girona de no declarar culpable en matèria de responsabilitat civil ni la discoteca ni la companyia asseguradora com a responsables civils subsidiaris. «És evident la responsabilitat dels representants legals dels locals, ja que l'agressió es produeix a l'entrada de la discoteca, en àrea delimitada per regular l'accés i al costat mateix del porter» es conclou, i per tant hauran d'assolir la indemnització i pagar en cas que el condemnat no ho pugui fer.