Detingut per robar un cotxe d´un concessionari de Figueres amb l´excusa de provar-lo

Els Mossos d´Esquadra van detenir el passat 26 de gener un home per robar un cotxe d´un concessionari de Figueres amb l´excusa de provar-lo. L´arrestat, de 53 anys i veí de Roses (Alt Empordà), té nombrosos antecedents i ja havia estat denunciat penalment per conduir amb el permís suspès judicialment. També se´l relaciona amb la sostracció d´un altre vehicle a França. Els fets van passar cap a les quatre de la tarda del passat 25 de gener en un concessionari de cotxes de Figueres. Un client va anar a l´establiment per interessar-se per les condicions de compra d´un vehicle d´ocasió. Quan l´anaven a provar, just a la sortida del pàrquing del concessionari, l´home es va posar al lloc del conductor quan el venedor encara estava donant la volta pel darrere del cotxe per ocupar el lloc del copilot. El pispa va aprofitar aquell moment per engegar i marxar ràpidament amb el turisme.

En tenir coneixement de la sostracció, els mossos de la comissaria de Figueres van iniciar una investigació per tal de localitzar i identificar l´autor del fets. Els agents van visionar imatges dels sistemes de videovigilància i, després de reunir diversos indicis, van aconseguir identificar la persona que hauria comès el delicte. Quan els investigadors es disposaven a anar al domicili del presumpte autor, van tenir coneixement que l´acabaven de detenir a Roses per conduir un vehicle sostret a França. A més, també l´havien denunciat penalment per conduir amb el permís suspès judicialment. Finalment, el mateix dia es va recuperar el vehicle sostret just al costat del domicili del detingut. El detingut, amb nombrosos antecedents, va passar el 27 de gener a disposició judicial davant del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.