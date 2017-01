Els habitants de Viladamat no volen la bandera espanyola a l´ajuntament

Viladamat seguirà sense penjar la bandera espanyola al balcó de l'ajuntament. El 82% dels ciutadans que han votat en la consulta convocada per l'equip de govern de la CUP ha apostat per desobeir una possible petició de l'Estat perquè es pengi la bandera.





Doncs aquesta és la resposta del poble: 92% desobediència i 8% obediència. A Viladamat no onejarà la bandera espanya pic.twitter.com/L77ZeMU6x6 „ CupViladamat (@CupViladamat) 29 de gener de 2017