Els habitants de Viladamat no volen la bandera espanyola a l´ajuntament

Doncs aquesta és la resposta del poble: 92% desobediència i 8% obediència. A Viladamat no onejarà la bandera espanya pic.twitter.com/L77ZeMU6x6

Viladamat seguirà sense penjar la bandera espanyola al balcó de l'ajuntament. El 92% dels ciutadans que han votat en la consulta convocada per l'equip de govern de la CUP ha apostat per desobeir una possible petició de l'Estat perquè es pengi la bandera.

La consulta popular convocada aquest diumenge també ha permès als ciutadans escollir, entre sis opcions, en quins tres projectes es destina part del pressupost del 2017. En total han votat en aquest procés participatiu 132 persones, un 37% de les persones que podien participar -ciutadans empadronats i majors de 16 anys. Una xifra que l'alcalde, Robert Sabater, ha valorat "molt positivament". 121 vots, un 92%, han optat per no penjar la bandera espanyola, i 11 (un 8%) han escollit que 'sí' que onegi al consistori. Davant d'aquests resultats, el batlle ha assegurat que portarà aquesta decisió "fins a les últimes conseqüències judicials i polítiques".

"El poble ha parlat i actuarem en conseqüència pel que fa a la bandera espanyola", ha afirmat en declaracions a l'ACN Robert Sabaté.

Pel que fa a la part del procés participatiu que ha permès als ciutadans escollir en quins tres projectes es destina part del pressupost del 2017. Les tres actuacions que han rebut més vots i que, per tant, es duran a terme, han estat, per aquest ordre, millorar la carretera de l'Armentera i l'accés al cementiri, tapar amb fustes els contenidors del nucli urbà i adequar el parc infantil.

