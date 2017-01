La IAEDEN signa un acord a Cantallops per preservar els prats de dall a l´Albera

L'organització empordanesa IAEDEN va organitzar ahir un acte a Cantallops per impulsar la conservació dels prats de dall a l'Albera. La trobada es va fer a les antigues escoles de la localitat i va cloure amb la signatura dels acords de custòdia agrària amb els pagesos propietaris de prats de dall del municipi.

La jornada es va iniciar amb la benvinguda a l'acte per part de l'alcalde de Cantallops, Joan Sabartés. També hi van assistir l'alcaldessa de Sant Climent Sescebes, Olga Carbonell; el director general de Polítiques Mediambientals, Ferran Miralles; i el director de Serveis Territorials a Girona, Pere Saló. Entre tots van explicar les polítiques que s'estan desenvolupant i van incidir en la importància d'aquest tipus d'actes. En el cas concret de Cantallops, hi ha 60 prats de dall, dels quals 20 estaran protegits a partir d'ara gràcies als acords que s'han aconseguit amb els propietaris a través de la plataforma.