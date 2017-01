L´ACA fa un pas més cap al projecte de millora de la depuradora de Figueres

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a licitació el projecte de millora de la depuradora de Figueres. Tal com s'explica a l'anunci publicat pel Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), s'obre un concurs públic per a la direcció de l'obra, la direcció mediambiental i la coordinació de seguretat i salut per un valor de 325.400 euros.

Pel que fa al procés d'execució, i tal com especifiquen les condicions del BOE, la direcció de l'obra es contempla en un període temporal d'1 any i tres mesos, la direcció mediambiental en poc més de 4 anys i la coordinació de seguretat i salut en 1 any i un mes. Cap de les tres és prorrogable.

Els requisits que es demanen a les empreses que es presentin és disposar d'una solvència econòmica, financera, tècnica i professional. Les ofertes ja es poden presentar al Registre General de l'Agència Catalana de l'Aigua, ubicat a Barcelona, tots els dies hàbils fins al pròxim dia 13 de febrer.



Una llarga espera

Ja fa prop de 10 anys que l'ACA parla d'una millora de la depuradora i aquesta mai acaba d'arribar. Per motius econòmics el procés s'ha anat ajornant fins ara i sembla que definitivament es posa en marxa aquest 2017 de manera més activa. Des de l'Ajuntament de Figueres, tant el govern com l'oposició han estat incidint en la urgència de la remodelació i han demanat de manera conjunta a l'empresa pública que tiri endavant les obres per poder resoldre els problemes.

Entre els canvis que s'han de realitzar a les instal·lacions hi ha el de construir un nou reactor i decantador secundari que garantirà la correcta i eficient reducció de nitrogen, ampliar la línia de tractament de fangs i reubicar l'edifici de taller i deshidratació en un altre lloc de la mateixa parcel·la.



Sancions importants

La contaminació que genera la depuradora de Figueres va posar al seu moment el crit al cel a Luxemburg, quan l'eurocomissari de Medi Ambient, Afers Marítims i Pesca, Karmenu Vella, ho va denunciar als jutjats. El 10 de març del 2016, els tribunals europeus van emetre una sentència que condemnava l'Estat per l'incompliment. També avisava que la reforma havia de ser urgent i que les aigües «mal tractades podien esdevenir un perill per a la salut pública de la zona».