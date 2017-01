Marta Felip cessa els tres regidors del PSC i trenca l´acord

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip (CiU), va anunciar ahir el trencament del pacte de govern que tenia amb el grup del PSC. Aquesta decisió també va comportar el cessament de tres dels regidors socialistes, Pere Caselles, tinent d'alcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Benestar Social; Alfons Martínez, regidor de l'àrea de Cultura, i Cesar Barrenechea, encarregat de la regidoria d'Esports. Felip va dir que a partir d'ara «governaria en minoria» i que miraria d'arribar a «acords puntuals» amb la resta de grups.

Segons l'alcaldessa, el motiu principal del trencament del pacte que tenien constituït des del juny del 2015 amb els socialistes es deu a diverses enganxades «que han anat patint els darrers mesos, així com la poca implicació d'aquests en les polítiques de govern». Dos dels casos que va utilitzar Felip per exemplificar aquesta manca d'implicació del PSC, van ser la negociació dels pressupostos i la discrepància en el concurs de la concessió de neteja de la ciutat durant la darrera comissió informativa, on els exsocis de CiU van votar diferent, deixant sorpresos fins i tot els membres de l'oposició. Per aquest motiu, Marta Felip també els va titllar ahir de «deslleials».

El partit socialista és actualment la quarta força de l'Ajuntament, el seu pes específic dins del govern era de 3 regidors sobre un total de 10. Per Marta Felip «en democràcia un 30% no pot imposar les seves idees a l'altre 70%, sense negociació». Felip va defensar que «s'ha de canviar de rumb» perquè el govern socialista ha anat convertint la negociació dels pressupostos «en un mercadeig».

A partir d'ara l'alcaldessa s'haurà de reunir amb la resta de grups municipals, tal com va anunciar ahir, per explicar les raons de la decisió, així com explorar noves vies d'acord «en els grans temes de la ciutat que s'hauran d'afrontar en les setmanes vinents». Malgrat tot, va descartar la possibilitat d'un nou pacte de govern, tenint en compte només «acord puntuals» per poder «governar en minoria» amb la mà estesa.



Sorpresa i desconcert

Davant de la decisió de l'equip de govern de Felip, el tinent d'alcalde cessat i portaveu socialista, Pere Casellas, va admetre «estar sorprès», explicant que encara havia de fer «balanç de la nova situació» i que de cara als pròxims dies donarien una resposta des del seu partit després de la comissió executiva. Casellas va lamentar, però, que no havien estat avisats «ni ells ni els regidors d'Unió» i que no preveia cap reunió amb Marta Felip, que «ni tan sols l'havia trucat per comunicar-li la decisió».

Posteriorment el PSC va emetre un comunicat on defensaven la seva posició i les decisions preses. Segons els socialistes la problemàtica dels pressupostos venia del fet que el govern no els havia fet arribar la proposta sencera i, alguns punts com la despesa del Museu del Circ o les partides per les festes, havien de ser discutits per tots. Pel que fa al canvi de servei de neteja, el PSC justifica que només ho volia lligar al pressupost i arribar a un acord que agradés als dos socis.



Una nova situació

Felip vol governar en solitari, però haurà d'afrontar el repte de comptar amb la teòrica complicitat dels dos regidors d'Unió, Manuel Toro i Núria Galimany, els quals també van discrepar amb ella aquestes darreres setmanes pel rumb del govern i la confecció del pressurpost per al 2017. El regidor de Promoció Econòmica, Manuel Toro, va assegurar també a través d'un tuit que l'alcaldessa no els havia consultat i que veia la decisió «precipitada».

L'altre partit que dóna estabilitat al govern municipal, Compromís d'Esquerres, va decidir trencar l'acord d'estabilitat amb CiU. Segons va explicar el regidor d'aquesta formació, Òscar Vergés, «hem perdut tota la confiança en el govern», al mateix temps que va lamentar que es va assabentar de la decisió de Felip gràcies als mitjans de comunicació. Vergés va enviar un missatge a tots els grups polítics, especialment als grups d'esquerra, per unir esforços i posar la voluntat necessària per constituir un nou govern davant «la poca capacitat d'entesa i diàleg» de l'actual.

Els grups de l'oposició també es van mostrar desconcertats, malgrat que alguns van admetre que es podia imaginar. Segons la portaveu del PP, M. Àngels Olmedo, «ja s'entreveia alguna cosa, sobretot després de la comissió informativa del dilluns». Des de la CUP comparteixen la mateixa visió i creuen que la situació actual deriva de «la negativa de l'alcaldessa Marta Felip a teixir consensos amb altres grups en un ple molt plural». A Ciutadans tampoc es van estranyar i, tal com assegura el seu portaveu, Hector Amelló, «durant els darrers mesos s'havia perdut l'afinitat entre els dos partits». Amelló tampoc va rebre cap comunicat ni ningú del govern «ha trucat per parlar del tema».