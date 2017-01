El vot contrari dels socialistes al model de neteja, la gota que va fer vessar el got

El trencament del pacte de Govern a Figueres té el seu origen immediat en la comissió informativa general celebrada dilluns, on es presentava la nova gestió municipal de la neteja.

Allà van quedar en evidència les discrepàncies que existien des de feia dies entre els dos grups quan el PSC va votar contra la proposta dels seus socis amb relació al model del nou servei, per sorpresa de l'oposició.

El portaveu del PSC i tinent d'alcalde, Pere Casellas, va demanar que el tema quedés damunt la taula fins que no s'hagués tancat el pressupost municipal. Finalment, la proposta va acabar tirant endavant amb el vot contrari dels socialistes, deixant tocat l'acord amb el qual les dues formacions governen Figueres des de l'inici de la present legislatura. La CUP també va votar-hi en contra mentre que la resta de grups es va abstenir.

Dos dies més tard, l'alcaldessa, Marta Felip, va explicar públicament com seria el nou model de neteja, que inclou un augment d'1,5 milions d'euros més al pressupost. Allà Felip va assegurar que les discrepàncies amb els seus socis «no eren pel projecte sinó a motius més polítics. Ells volien lligar-ho (el nou model de neteja) a un futur pressupost, al qual no vaig accidir i per aquest motiu vaig mantenir el punt a l'ordre del dia».



La primera ruptura

No és el primer cop que CiU i PSC trenquen el pacte de Govern a Figueres. L'any 2010 l'executiu encapçalat per Santi Vila (CiU) i el mateix Pere Casellas (PSC) van partir peres després que els convergents suspenguessin de les seves funcions el regidor de Cultura, Ciro Llueca (PSC), per l'aparició d'unes factures no autoritzades.

El PSC va donar per trencat el pacte amb els seus socis i no va tardar a ordenar la sortida en bloc de l'equip de Govern. Tanmateix, un dels edils socialistes, Pere Pujulà, va decidir quedar-se amb els convergents.

Amb els socialistes fora, Vila va acordar amb ERC acabar la legislatura plegats. Posteriorment, guanyaria les eleccions de 2011 per majoria absoluta.