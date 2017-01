Comencen a reobrir les botigues de roba falsificada de la Jonquera

La policia espanyola ha començat aquest dilluns a treure els precintes a les botigues de la Jonquera (Alt Empordà) tancades en el marc del macrooperatiu contra les falsificacions que es va fer al novembre. La jutgessa que instrueix el cas ha aixecat la mesura cautelar que impedia als comerços tornar a aixecar la persiana. Les actuacions s'han centrat aquest matí a la zona del Pertús i, a la tarda, es traslladaran a la resta del municipi. El president de l'associació de comerciants, Bruno Comas, espera que la mesura marqui "un abans i un després". Per la seva banda, l'alcaldessa, Sònia Martínez, diu que se senten "impotents" perquè només poden actuar a la via pública. Tanmateix, adverteix que si detecten que les botigues venen falsificacions a les voreres els retiraran els permisos per ocupar la via pública.