El Festival del Circ de Figueres s´embolcalla amb una vintena d´activitats culturals i socials

Cada any, el Festival Internacional del Circ de Figueres s'embolcalla d'un conjunt d'activitats paral·leles que reverteixen, principalment, en el tercer sector de la comarca i Figueres. Enguany en seran una vintena i, per primer cop, se suma al projecte la residència Les Forques de Vilafant. Aquestes activitats consisteixen en que els components de circ atraccions que es podran veure al Festival actuaran en diferents centres socials com ara el centre penitenciari Puig de les Basses; l'asi Vilallonga; el centre sociosanitari Bernat Jaume; la residència Els Arcs i el centre de dia de l'associació de Malalts d'Alzheimer i Família. D'altres entitats o equipaments impulsen propostes, aporten fons o acullen actes com exposicions, hores del conte, espectacles o conferències. Aquest és el cas del Rotary Club Figueres Segle XXI, la galeria Ventós, el castell de Quermançó, la biblioteca municipal o la seu dels Amics del Castell de Sant Ferran. Una de les noves incorporacions és la Casa de Cultura de la Generalitat a Perpinyà que exhibeix, ja ara, una mostra de Xavi Toral i Miquel Ribot al voltant del circ.

Durant la presentació de les activitats, que s'ha fet aquest dilluns al matí, tots els responsables de les entitats socials han destacat l'important tasca social que suposa la visita dels artistes als centres. Com a novetat, enguany, el Festival ha impulsat una recollida de fons -els espectadors al comprar l'entrada poden aportar 1 euro més i els infants menors de 2 anys pagaran també 1 euro- que es destinaran a Àltem, una entitat que aquest any compleix 50 anys. La seva directora, Isabel Artigas, s'ha mostrat contundent: "Fem 50 anys lluitant contra tot i la sensació és sempre d'abandonament; el Festival és una iniciativa grandiosa per la ciutat i pel territori".

El director del Festival, Genís Matabosch, també ha anunciat que quasi totes les entrades per a escolars -unes 8.000- ja estan esgotades i, a més, també va explicar que el Festival ofereix unes 400 entrades gratuïtament per persones amb pocs recursos, entrades que gestionen Càritas i Altem.