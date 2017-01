L'alcalde de Masarac, Lluís Pujol, ha lamentat el succés i ha assegurat que cal prendre mesures per tal que no torni a passar. Segons explica, la passera on va tenir lloc l'accident forma part d'un camí local però, en els darrers temps, molta gent de la zona s'ho sap i hi passa per fer drecera. Per això, apunta que la solució per evitar més accidents d'aquest tipus és construir-hi un pont.

"Som un poble de 180 habitants i fer un pont significaria un cost que no podem assumir", ha remarcat l'alcalde, que explica que demanaran finançament a la Diputació de Girona. Pujol recorda que mai abans havia passat res en aquest punt però que divendres baixava molta aigua.

Les instal·lacions de l'Ajuntament de Masarac han servit per acollir la família del matrimoni, que ha seguit tot l'operatiu de rescat acompanyada de dos psicòlegs que els feien suport.

El consistori ha fet un minut de silenci a dos quarts de dues de la tarda, al quan han assistit una trentena de persones entre regidors, treballadors i veïns del municipi. L'Ajuntament de Masarac ha decretat dos dies de dol i les banderes onegen a mig pal. Les víctimes tenien 59 i 60 anys i eren veïnes de Figueres.