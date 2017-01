Reprenen la recerca de l´home desaparegut a la riera d´Anyet a Masarac

Els efectius d'emergències han reprès la recerca de l'home desaparegut el divendres a la riera d'Anyet.

Ahir es va localitzar el cos sense vida de la seva dona i avui, s'ha tornat a engegar el dispositiu per trobar a Tete Fernández de 60 anys.

En aquests moments sobre el terreny hi ha 19 dotacions dels Bombers amb efectius dels Grae subaquàtics i de muntanya, el grup caní, helicòpter, entre altres. També treballen en el dispositiu els Mossos d'Esquadra, el SEM, voluntaris de Protecció Civil i ADF.

El nivell de l'aigua ha baixat i els efectius de recerca tornaran a pentinar la zona on ahir van buscar. És a dir a la zona on va tenir lloc l'accident el divendres a la riera de l'Anyet. La passera de la riera de l'Anyet és un punt que connecta els pobles de Masarac i Mollet de Peralada.

Si en aquesta àrea no s'hi troba el cos sense vida del veí de Figueres, la recerca s'ampliarà fins a Castelló d'Empúries, on hi ha la desembocadura.