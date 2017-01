Castelló crea espais d'estudi i de lleure per a joves i infants

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha posat en marxa dos espais oberts on ofereix el servei de lloc d'estudi i d'espai lúdic.

El nou servei es diu Com a Casa i s'ofereix des del casal cívic de Comercial Alberes i El Centru, del centre històric. Els espais són compartits de quatre a sis de la tarda per joves i infants de totes les edats. I de sis a set de la tarda es restringeix als nens de tercer a sisè de primària per a qui s'organitzen activitats més lúdiques com tallers o manualitats.

Es tracta d'oferir als menors espais adients per a l'estudi i alternatives d'oci. És el resultat de la tasca que porten a terme l'educadora de carrer i els professionals dels Es Joves.