Comencen a retirar els primers precintes a les botigues de la Jonquera

La Policia Nacional va començar ahir a retirar el precinte a les botigues del Pertús i la Jonquera que a principi de desembre es van tancar en el marc d'un macrooperatiu policial contra la venda de falsificacions i el blanqueig de capital. Els negocis podran obrir de nou, tot i que des de la Jonquera s'espera que si reiteren en l'activitat il·legal se'ls tanqui de forma automàtica.

Durant tot el dia la policia va anar retirant els precintes. Tal com va avançar divendres Diari de Girona, la magistrada del jutjat de Figueres que instrueix el cas va aixecar la suspensió de l'activitat, una mesura cautelar que des de l'Ajuntament i les forces policials s'havia demanat que es mantingués durant dos anys. En alguns dels establiments els responsables van començar a ordenar i netejar l'interior, tot i que optaven per fer-ho amb la persiana abaixada. Segons fonts consultades, algunes botigues ja tenen previst obrir en breu.

El grup organitzat que treballava des d'aquests establiments va arribar a blanquejar, segons les investigacions, fins a nou milions d'euros. Es van comissar 6.500 caixes de productes.

Una vegada aixecat el precinte els establiments poden reprendre l'activitat. Si ho fan amb la mateixa llicència i venen productes falsificats, deia l'alcaldessa, Sònica Martínez, l'únic que poden fer és denegar-los l'autorització per ocupar la via pública. També esperen poder fer inspeccions als negocis on es va detectar la presència de soterranis que utilitzaven per amagar la mercaderia que eren falsificacions.

Els comerciants estan preocupats per si reiteren en l'activitat il·legal. Tenen sospistes que s'està fent més discretament. El tancament d'aquestes botigues ha suposat un increment de les vendes per a la resta de comerços, sobretot pel que fa al nucli comercial del Pertús.