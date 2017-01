El Festival del Circ ofereix una vintena d´activitats paral·leles

Quan només queden un parell de setmanes perquè el Festival Internacional de Circ arribi a Figueres, la ciutat ja comença a escalfar motors. A més dels espectacles oficials, enguany hi haurà una vintena d'activitats paral·leles per reforçar la vessant més cultural i social de Circus Arts Foundation.

Entre les propostes més destacades es pot trobar les actuacions pensades pels col·lectius del tercer sector, fora de la carpa. Els artistes del circ aniran doncs a llocs com la presó del Puig de les Basses o bé, per primer cop, a la residència Les Forques de Vilafant. També passaran per l'asil Vilallonga, el centre sociosanitari Bernat Jaume i la residència Els Arcs.

A la presentació d'ahir també es va fer referència a les funcions específiques per públic escolar, on les 8.000 entrades que s'hi han destinat ja estaven esgotades. El director del festival, Genís Matabosch, va explicar que l'organització oferirà unes 400 entrades gratuïtament per a persones amb pocs recursos.

Altres actes en el marc de l'esdeveniment seran diverses exposicions, un concurs d'aparadors i lectures de contes per a nens.