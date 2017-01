El promotor del Museu del Circ de Figueres diu que el projecte costarà 6 milions d'euros

El promotor del Festival del Circ de Figueres, Genís Matabosch, diu que la construcció del futur Museu de Circ a la Casa Nouvilas costarà uns 6 MEUR i que Figueres només hi haurà de destinar els 1,5 MEUR anunciats. Matabosch assegura que la resta del finançament provindrà d'altres administracions com la Diputació i la Generalitat, així com de patrocinis privats. Matabosch vincula la continuïtat del Festival del Circ a la ciutat a la materialització del museu i recorda que tots els grups municipals -a excepció de la CUP- van donar el vistiplau a la previsió d'inversió municipal (1,5 MEUR a tres anys). Matabosch ha elaborat un pla de viabilitat econòmica i diu que l'espai es podria autofinançar cinc anys després de la posada en marxa.