El PSC diu que Felip només pot «pactar amb la dreta» i la titlla d´«irresponsable»

El grup del PSC a Figueres va comparèixer ahir per donar resposta als cessaments dels tres seus regidors que estaven a càrrec de les carteres de seguretat, esport i cultura al govern de la ciutat. Dissabte passat l'equip de Marta Felip va comunicar que trencava el pacte que tenien amb els socialistes. El portaveu del grup, Pere Casellas, va explicar que l'única possibilitat que té actualment l'alcaldessa és «pactar amb els grups de dretes», ja que els partits d'esquerra no donarien suport al pressupost que vol tirar endavant.

També va augurar que no seria senzill per culpa de la deriva «neoliberal» de les decisions del seu govern, que dins del pressupost opta per «prioritzar la despesa en festes envers la de les polítiques socials». Casellas també va titllar Felip «d'irresponsable» al no disposar d'un pla alternatiu per garantir la governabilitat de CiU al consistori.

El portaveu dels socialistes va aprofitar per explicar que malgrat l'expulsió del seu partit, ell creu que «han fet una bona feina» i que «estava molt orgullós d'aquest període». «El nostre grup ha treballat seriosament pels figuerencs i només volia garantir la viabilitat pressupostària i de la política fiscal a l'Ajuntament» va afegir.

En referència als motius de cessament que Felip va atribuir als entrebancs pel nou servei d'escombraries i els pressupostos municipals, Casellas va reiterar que «de cap manera es pot aprovar un plec de recollida d'escombraries per import de 6,2 milions d'euros sense tenir pressupost ni una projecció de com afectarà tot això les finances durant els pròxims anys». També va confirmar que el pressupost proposat per CiU no els semblava adequat, però que en tot moment «havien estat oberts a parlar-ne i dialogar».

Preguntat per si Felip ja s'havia posat en contacte amb el grup socialista des de l'anunci de dissabte passat, Casellas va contestar que no, així com «tampoc ha respost al conjunt de Whatsapps que se li havien fet arribar des de llavors». El portaveu, però, sí que va afirmar que havien mantingut converses amb els altres grups de l'Ajuntament de Figueres.

El primer secretari del PSC a les comarques gironines, Marc Lamuà, també va estar present a roda de premsa, i va explicar que des del partit s'ha fet «tot el possible per evitar el trencament dels dos socis» dintre de l'equip de govern municipal. «Hi havia moltes converses obertes referents a temes que s'havien de tractar urgentment» va explicar, «ens sentim descarregats de responsabilitats, no hi podíem fer més».

La resposta de Masquef

Unes hores després de la compareixença de Casellas, el president de l'executiva local del Partit Demòcrata a Figueres, Jordi Masquef va respondre que pel seu grup «les polítiques socials no suposen el repartiment indiscriminat de xecs». També va acusar el PSC de parlar d'increment de l'emergència social sense haver fet cap «pla de xoc» ni «radiografia de la pobresa». Masquef va acusar l'exregidor de Cultura, Alfons Martínez, de mentir sobre el desconeixement de la partida referent al Museu del Circ.