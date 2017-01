El regidor d´Unió Manel Toro es desmarca de l´expulsió del PSC

El regidor d'Unió a l'Ajuntament de Figueres, Manel Toro, s'ha desmarcat de la decisió de l'alcaldessa, Marta Felip, de cessar del govern els regidors del PSC. Toro ha expressat a les xarxes (facebook i twitter) avui que creu que encara hi havia possibilitat de diàleg. També manifesta que no se'ls ha consultat la decisió.





Hem d'aclarir que no se'ns ha consultat la decisió i que ens sembla precipitada, que encara hi havia ponts i punts d'unió @MartaFelip „ Manuel Toro (@ManuelMToro) 31 de enero de 2017

Ciutadans descarta entrar al govern

Lesvan més enllà dels fins ara socis. Felip va comparèixer dissabte amb Jordi Masquef i Quim Felip per anunciar que expulsava els dos regidors socialistes. Fins avui no s'han manifestat públicament els regidors d'Unió (Manel Toro, Núria Galimany) als que sembla que no s'hauria consultat.i l'alcaldessa va desmentir-ho perquè les dues formacions s'havien presentat juntes a les eleccions. Manel Toro és regidor de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç i delegat de Fisersa.Dels grups a l'oposició,ja s'ha posicionat públicament respecte a la possibilitat que donin suport al govern. En un comunicatperquè, qualsevol d'ells, suposaria un frau als nostres votants".La formació diu que són partidaris del diàleg com a eina de govern. Ha entregat un document a la resta de portaveus i teixit associatiu de la ciutat on exposa quins són els reptes urgents que considera que s'han d'abordar en el que resta de mandat. "L´objectiu és fixar de forma expressa un document de partida, que s´ha d´amb tots els grups, per arribar a acords en els grans reptes de ciutat" ha manifestat el regidor de Ciutadans,