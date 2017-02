La Diputació atendrà la petició de Masarac per millorar la passera de l´Anyet

La Diputació de Girona atendrà la petició de l'alcalde de Masarac i estudiarà les opcions per millorar la passera de la riera de l'Anyet, on un matrimoni de Figueres va morir després que el riu arrossegués el seu vehicle quan l'intentaven creuar divendres passat a la nit.

El president Pere Vila va admetre que a la xarxa viària gironina hi ha molts guals d'aquestes característiques i que, per qüestions pressupostàries, la Diputació no pot assumir la titularitat i el cost d'adequació de totes. Tot i això, ressalta que davant de la «necessitat imperiosa» d'una intervenció «d'urgència», estan oberts a reunir-se amb l'alcalde per definir quina actuació s'hi pot fer. L'alcalde sosté que la millor solució és construir un pont.

El matrimoni de Figueres ,de 59 i 60 anys, va morir quan la riuada va arrossegar el seu vehicle, quan intentaven creuar la passera de la riera Anyet, al terme municipal de Masarac. L'alcalde del municipi, Lluís Pujol, va assegurar que cal prendre mesures per tal que un cas així no torni a passar. Per això, Pujol va anunciar que demanaria ajuda a la Diputació de Girona, ja que un ajuntament tan petit (180 habitants) no disposa de suficient pressupost per convertir el gual en un pont, com a possible solució.

L'alcalde aposta perquè la Diputació de Girona assumeixi la titularitat de la via i hi posi diners per al manteniment i adequació. Si això no és possible, espera que la corporació pugui aportar finançament per fer les obres. El president de la Diputació va ressaltar que «si hi ha la necessitat urgent, com s'ha vist al poble de Masarac, en podem parlar».

El funeral del matrimoni

Avui se celebrarà el funeral de les dues víctimes de l'accident de Masarac de divendres passat, Tete Fernéndez i Rosa Bagó. Tindrà lloc a l'esglèsia de Garriguella a les 4 de la tarda.