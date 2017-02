Emotiu comiat a les víctimes de la riuada a Masarac

L'església de Garriguella ha acollit avui un funeral multitudinari. Es tractava de l'enterrament de Josep Fernández (conegut com a Tete) i Rosa Bagó, les dues víctimes mortals que van ser arrossegades per la riera de Masarac el passat divendres.

Amics, familiars, i gent d'arreu de la comarca s'han reunit des de les quatre de la tarda per acomiadar-se per última vegada del matrimoni figuerenc. La missa ha estat presidida pel Mossèn Manel Seco, que només de començar ha deixat clar als assistents que estava «donant una benvinguda que no hagués desitjat mai donar». Durant el transcurs de la missa, ha parlat de la seva relació amb la parella, i ha remarcat l'estimació que els hi tenia la comunitat cristiana, ja que eren «gent de missa».

Un altre dels punts en què ha posat més èmfasi ha estat a l'escrit de David Arnau, un text que es va fer viral a través de la xarxa social de Facebook, on es relatava la relació que tenia el jove amb el matrimoni i la història de com aquests l'havien salvat d'un accident ara fa 30 anys. Seco ha ressaltat que aquestes eren unes característiques que tota persona hauria de tenir. «Valors humans i cristians que la naturalesa ens ha robat, els àngels eren ells» ha sentenciat, afegint que «la seva forma de viure hauria de ser un estímul per enriquir-nos i també enriquir el nostre entorn».

El moment en què tothom s'ha emocionat de veritat, però, ha estat a l'hora de llegir els textos. La colla de Massanet, els amics, i els familiars han fet un repàs dels millors moments que han viscut amb el matrimoni admetent sempre que a causa del sobtat accident «es feia complicat dir adéu a una persona quan no s'està preparat».

El moment culminant ha arribat quan el fill del matrimoni altempordanès ha pujat a la tarima per dedicar unes últimes paraules als assistents i donar les gràcies per la seva presència. «Us demano que recordeu sempre el Tete i la Rosa, mentre ho feu, mai seran morts» ha demanat. Una frase que ha fet saltar un mar de llàgrimes i aplaudiments per tota l'església de la vila.