L'Escala adequarà la platja del Rec del Molí per a gossos

L'Escala disposarà a partir d'aquest estiu d'una platja, el Rec del Molí, on es permetrà l'accés amb gossos. L'Ajuntament va aprovar al ple municipal celebrat dilluns el pla d'usos de platges d'aquest any que ho contempla. Amb la mesura es dóna compliment a una reivindicació que havia anat en augment els darrers anys.

Els propietaris de gossos podran accedir amb l'animal al tram de la platja des de la passera d'accés a la platja fins al rec que es delimitarà, se senyalitzarà i s'incrementaran el nombre de papereres. La resta de la platja seguiran sent només per a banyistes.

La incorporació d'aquest espai per a gossos obliga a desplaçar uns metres una de les concessions d'ús recreatiu que hi havia a la zona. La platja és la primera del passeig d'Empúries.

El regidor de Medi Ambient de la localitat, Àngel Rodríguez, ha manifestat que «esperen que els propietaris de gossos els ajudin a mantenir tota aquesta zona neta, ja que l'objectiu és que hi hagi una platja on poder anar amb els animals, sense que això representi que aquesta no hagi d'estar en les millors condicions possibles».

Amb la mesura l'Escala se suma a la iniciativa d'altres poblacions com Castelló d'Empúries, una de les primeres a les comarques gironines en permetre l'accés de gossos a una platja. En aquest cas a la Rubina.