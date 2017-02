Sense llum per les plantacions de marihuana a Sant Miquel de Fluvià

Sense llum per les plantacions de marihuana. Això és el que passava a Sant Miquel de Fluvià fins que la policia hi va actuar. En total hi havia 1.642 plantes a punt per tallar i que havien de ser distribuïdes al sud de França i Catalunya.

Els agents de la Policia Nacional i Vigilància Duanera van començar una operació anomenada Banyo fa un any i aquest gener s'han fet dos operatius que han acabat amb el desmantellament de deu plantacions de marihuana i vuit detinguts.

L'última va ser a Sant Miquel de Fluvià mateix, lloc on hi havia la majoria de les plantacions i que controlava una sola família. Aquí van arrestar quatre persones i també van comissar una pistola i dos revòlvers que els membres de l'organització amagaven als domicilis per defensar-se dels possibles robatoris que són habituals entre organitzacions.

El primer operatiu es va realitzar el dia 18 de gener a diverses localitats pròximes a Figueres, realitzant vuit registres en domicilis i magatzems amb la detenció de tres persones que s'encarregaven del manteniment de les plantacions. L'endemà va ser detingut el responsable de l'organització.

Com ja va informar Diari de Girona, aquest grup ocupava cases, en un radi de 300 metres de l'habitatge on residien, per tenir-les totes controlades. Aquestes cases estaven protegides en alguns casos amb "guardadors" i en altres per gossos, que van haver de ser immobilitzats durant la intervenció policial donada la seva perillositat.

Talls en el subministrament elèctric

Segons la policia, el grup familiar que vivia a Sant Miquel de Fluvià exercia fortes mesures de pressió sobre els habitants del poble per evitar que declaressin en contra seu.

Quan la policia va anar a les cases va poder comprovar que totes les plantacions es sostreia el subministrament elèctric de la xarxa general.

Aquest elevat era el consum dels equips de refrigeració i il·luminació dels cultius feia que els talls de llum a Sant Miquel de Fluvià fossin habituals.

A banda de la droga, la policia durant l'operació ha comissat 8.200 euros procedents de la venda de marihuana, així com una pistola i dos revòlvers.

Tots els detinguts han passat a disposició judicial i han estat imputats per delictes de tràfic de drogues, organització criminal, tinença il·lícita d'armes i sostracció del fluid elèctric.