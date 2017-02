Matabosch reitera que la continuïtat del festival va lligada al Museu del Circ

El promotor del Festival del Circ de Figueres, Genís Matabosch, diu que la rehabilitació de la Casa Nouvilas per ubicar-hi el Museu del Circ costarà uns 6 milions d'euros i que Figueres només hi destinaria els 1,5 MEUR anunciats. Matabosch assegura que la resta del finançament provindrà d'altres administracions com la Diputació i la Generalitat així com de patrocinis privats.

L'impulsor del projecte vincula la continuïtat del certamen a la concreció de l'equipament i recorda que «tots els grups municipals» a excepció de la CUP van donar el vistiplau a la previsió d'inversió municipal (1,5 milions d'euros a tres anys). Matabosch ha elaborat un pla de viabilitat econòmica i diu que l'espai es podria autofinançar cinc anys després de la posada en marxa.

«No és cap xantatge, això es va acordar en el conveni signat al 2013», concreta. En aquest sentit, supedita que el festival continuï a Figueres «sempre que hi hagi garanties». «Això va més enllà de la bona voluntat, calen acords signats que assegurin que es tiraran endavant tant el Museu com la Capitalitat Mundial del Circ», ha afegit.

Per això, espera que durant les properes setmanes i mesos es concreti el calendari d'execució i una possible data d'obertura. Matabosch recorda que cada festival tarda un any a preparar-se i confia que amb els nous interlocutors municipals sorgits pel canvi de govern es pugui agilitzar el procés.