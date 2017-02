Unió Democràtica de Figueres es desmarca de l'expulsió del PSC de l'equip de govern

El regidor d'Unió a l'Ajuntament de Figueres, Manel Toro, es va desmarcar ahir de la decisió de l'alcaldessa, Marta Felip, de cessar del govern els regidors del PSC. «Reafirmo que ni les les formes ni el fons ens han semblat correctes» va assegurar. Segons Toro, el seu grup es va assabentar per la premsa del trencament del govern i afirma que Unió «no tenia cap coneixement previ que una situació així s'anés a produir».

El regidor d'Unió va explicar que ja han mantingut «dues reunions llargues» amb Marta Felip, a les quals «com a regidors van demanar una sèrie d'accions per corregir aquesta situació que s'ha produït i moltes d'altres que s'han anat acumulant al llarg del temps». Toro creu que «això no serà gratuït i que hi haurà reaccions per part de tots els grups municipals», una situació que pot fer que «l'equip de govern, en la seva formulació actual, ho tindrà molt complicat en general».

Arran de la nova situació, també va sortir a la llum la darrera discrepància que es va produir quan Unió va anunciar que tindria grup propi i l'alcaldessa va desmentir-ho. Segons Toro, després d'aquest gir dels esdeveniments, Unió es planteja «tots els escenaris possibles, des del grup propi a la nostra pròpia economia».

La resposta de Felip

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va explicar que la posició del regidor d'Unió no era una novetat, ja que ell «ja ho havia posat de manifest dissabte passat quan es va trencar el pacte entre CiU i el PSC. Segons Felip, «en Manel forma part de l'equip de govern, però ell parla pel seu grup» i va afegir que «fora del govern PDeCAT i Unió són dos partits ben diferents».

L'alcaldessa va dir que decisions com la de dissabte, «no venen i no són fruit d'un dia, i que entén que com a partit poden discrepar en aquest sentit». Malgrat tot, Felip assegura que «ells eren coneixedors de la situació des de fa temps, i que la responsabilitat de les decisions, tant les bones com les dolentes li corresponen a ella» amb tot el respecte, i sense cap tipus de perjudicis.

Felip va assegurar que des de dilluns s'ha dedicat a parlar amb tots els grups, i que intentarà assolir a partir d'ara «el màxim consens possible amb la resta de grups municipals».

Noves reaccions

Dels grups a l'oposició, Ciutadans ja s'ha posicionat públicament respecte a la possibilitat que donin suport al govern. En un comunicat van voler deixar clar que descarten «la possibilitat d'entrar en cap pacte de govern perquè, qualsevol d'ells, suposaria un frau als nostres votants», afegint que són partidaris del diàleg com a eina de govern.

El grup va entregar ja un document a la resta de portaveus i teixit associatiu de la ciutat, on exposa quins són els reptes urgents que considera que s'han d'abordar en el que resta de mandat. «L'objectiu és fixar de forma expressa un document de partida, que s'ha d'enriquir amb el diàleg amb tots els grups, per arribar a acords en els grans reptes de ciutat» va manifestar el regidor de Ciutadans, Hector Amelló.