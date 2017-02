Unió no vol deixar el govern de Figueres però adverteix que actuarà per lliure

El regidor d'Unió a l'Ajuntament de Figueres, Manel Toro, ha reclamat avui la dissolució del grup municipal de CiU. Unió, que compta amb dos regidors al consistori, ja es va desmarcar dimarts de la decisió de l'alcaldessa, Marta Felip, de cessar del govern els regidors del PSC.



Avui, Toro ha assegurat que és inviable governar amb una minoria de 7 regidors, i ha advertit a Felip que els dos regidors d'Unió actuaran amb llibertat. D'aquesta manera, Felip es queda només amb el suport de 5 regidors dels 21 de l'ajuntament



"Veig factible que els grups de l'oposició s'uneixin per fer un govern alternatiu", ha considerat el regidor de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç.



Les manifestacions de Toro han tingut resposta de l'alcaldessa, Marta Felip, a través de Twitter





Per respecte als nostres votants no vull contribuir a un espectacle mediàtic motivat per ambicions personals.