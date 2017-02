Fuig d´un control begut, els Mossos el persegueixen i acaba xocant amb un patrulla

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que va fugir d'un control anant begut i després d'una persecució per la Jonquera va acabar xocant amb un vehicle policial.

Això durant la matinada de dimecres i conduint de manera temerària per la N-II i l´AP-7 i per tant, posant en greu risc a la resta d´usuaris de la via.

El detingut és un jove francès de 27 anys, de nacionalitat francesa i amb domicili desconegut. Va quedar arrestat com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària, un delicte de danys i un delicte de resistència, desobediència greu als agents de l´autoritat.

Tot es remunta passada la mitjanit de dimecres quan diverses patrulles de mossos estaven fent un control d´alcoholèmia al quilòmetre 776.3 de la carretera N-II, a la Jonquera.

A un quart d'una, els policies van intentar aturar un turisme però tot d'una, el conductor va accelerar i va estar a punt d´atropellar un dels agents. El vehicle va fugir a gran velocitat i els Mossos el van perseguir per interceptar-lo.



Persecució temerària i ben begut

Durant la fugida el conductor va circular a gran velocitat, passant semàfors en vermell i envaint diverses vegades el carril de sentit contrari. Va entrar a l´autopista AP-7 fins l´àrea de servei Porta Catalana, on va circular temeràriament per la zona del pàrquing.

Finalment una patrulla va barrar el pas de la sortida del pàrquing i el vehicle del fugitiu va col·lidir contra el vehicle policial i els Mossos van poder detenir el conductor.

El vehicle estava ocupat per dos homes i el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques. Li van realitzar la prova d´alcoholèmia, la qual va donar un resultat positiu de 0.52 mg d´alcohol per litre d´aire expirat.

L´home va quedar detingut per conduir temeràriament, sota els efectes de l´alcohol, causar d´anys al vehicle policial i per resistència i desobediència als agents de l´autoritat.

El detingut, que no tenia antecedents, va passar l´1 de febrer a disposició del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Figueres el qual el va deixar en llibertat amb càrrecs.