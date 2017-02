La Junta Directiva del PP desaprova els comentaris dels regidors de Figueres i Vilafant

Diferents membres de la Junta Directiva del Partit Popular a les comarques gironines van mostrar ahir el seu malestar i la seva desaprovació pels comentaris que van fer fa uns dies el regidor del PP a Vilafant, José Francisco Parra, i el regidor del partit a Figueres, Diego Borrego, a les xarxes socials.

El comentari que va compartir Borrego a Facebook la setmana passada va ser el de: «Me gusta más ver como los Mossos os meten la porra por el culo a los independentistas, y encima os gusta». Per altre costat, Francisco Parra va penjar al seu perfil una imatge on es podien veure tancs i on instava els seus amics a compartir-la «si t'agradaria que la propera Diada estigués amenitzada per l'Exèrcit Espanyol». En aquest darrer cas, unes hores després va admetre que «ho havia fet en broma».

Davant d'aquests fets, la Junta popular va mostrar el seu total desacord amb aquestes «desafortunades declaracions» i es va advertir als dos regidors que «una situació com la que s'havia donat, no podia tornar a passar», i que no podien tornar a fer més manifestacions com aquestes, ja que no eren les actituds que s'esperen dels càrrecs públics del partit».

En aquest sentit, tant el regidor de Vilafant, com el de Figueres van reiterar les seves disculpes per aquests fets i van assegurar que no tornaria a passar.