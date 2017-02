Jutgen un acusat d'obligar una dona amb minusvalidesa psíquica a prostituir-se

L'Audiència de Girona va començar a jutjar ahir un acusat d'obligar una dona amb una minusvalidesa psíquica a prostituir-se a la carretera Nacional II a la Jonquera, entre gener i febrer del 2013. La fiscal demana una pena de 13 anys de presó per un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i un altre de promoció de la prostitució a una persona incapaç. La defensa demana l'absolució.

L'acusació sosté que, quan la víctima treballava al club Gran Madam's, l'acusat la va seduir i se la va emportar a casa prometent-li que serien parella. Un cop al pis, i sota amenaces, la va forçar a prostituir-se i a entregar-li tots el diners que guanyava. L'acusat nega els fets i atribueix la denúncia a una venjança perquè es va negar a ser el seu xicot.

El cas que va arribar a judici ahir a la secció tercera de l'Audiència de Girona es remunta als mesos de gener i febrer del 2013. Segons ha explicat la dona al judici, el processat la va convèncer per veure's fora del prostíbul i després d'anar a viure amb ell la va obligar a prostituir-se. Li va donar roba i cada dia, ja sigui amb altres dones o ell mateix, la traslladaven fins a una rotonda. La fiscal ressalta a l'escrit de conclusions provisionals que l'obligava a treballar dotze hores diàries i entregar els diners. Li donava entre set i deu euros al dia per pagar menjar i taxi. Tampoc la deixava parlar lliurement per telèfon.



Una discapacitat psíquica

La dona, d'origen romanès, té una discapacitat psíquica. «En el moment dels fets, estava afectada per un retard mental lleu, amb un grau de deficiència del 46% reconegut oficialment, a més de tenir una personalitat menys madura a la que correspon a la seva edat», ressalta la fiscal. Per això, sosté que es va aprofitar de la seva discapacitat. Buscant una manera per escapar, va convèncer l'acusat perquè la deixés anar a treballar al club Paradise. Aprofitant que tenia més llibertat de moviments, va acabar denunciant-lo.

L'acusat nega els fets. Al judici, que ha començat aquest dimecres i s'allargarà fins dijous, s'ha negat a respondre les preguntes de la fiscal, Betlem Roig, i només ha contestat al seu advocat, Carles Monguilod.

El processat va explicar que «em va convèncer per sortir, tot i que jo no volia». Plegats, van anar a veure una pel·lícula al cine i després a un hotel. «La vaig deixar allà i li vaig donar diners», va afirmar. Assegura que no va tenir més contacte amb ella fins que uns dies més tard van coincidir en un pis de la Jonquera. Segons l'acusat, ell hi anava perquè era client d'una de les altres prostitutes. Va assegurar que la víctima el va amenaçar de denunciar-lo si anava amb l'altra noia . Les companyes de pis van negar que fos el seu proxeneta i, segons van declarar, la dona es va presentar sola i voluntàriament a la rotonda . La van fer marxar quan li va robar diners a una d'elles, van dir.