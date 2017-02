El ple de Figueres ha escenificat aquest dijous el trencament del pacte de govern amb el PSC, la fi de l'acord d'estabilitat amb Compromís d'Esquerres i la crisi interna de la federació de CiU, amb Unió que reclama grup propi. No hi ha hagut enfrontaments però tant l'alcaldessa, Marta Felip, com l'extinent d'alcalde, Pere Casellas, s'han retret mútuament les discrepàncies que han portat al trencament. Els grups de l'oposició s'han mostrat especialment preocupats per la 'governabilitat' de la ciutat amb un govern en minoria on els dos regidors d'Unió ja han anunciat que aniran per lliure. Precisament, Felip ha recordat al regidor, Manuel Toro, que no és portaveu quan ha demanat intervenir per explicar la seva posició.

El trencament del pacte de govern entre CiU i el PSC s'ha fet evident aquest dijous al ple on s'ha donat compte de les revocacions de les delegacions que tenien fins ara els regidors socialistes.

Casellas ha evitat la confrontació però ha insistit que per a ells l'emergència social és la principal prioritat. En aquest sentit, ha dit que no creuen que fos el moment de trencat l'acord, ha lamentat que Felip no tingui un "pla B" i ha etzibat que "part del seu propi grup no comparteix la seva opinió".

L'alcaldessa, Marta Felip, ha admès que no tenen alternativa de Govern però ha assegurat que això demostra l'"honestedat" de la decisió. "Haurem de canviar les dinàmiques i negociar cada expedient. Tenim tota la voluntat de negociar", ha remarcat.

Però aquest no ha estat l'únic trencament que s'ha fet palès. La sessió ha posat de manifest la crisi interna que pateix la federació de CiU amb els regidors d'Unió que volen grup propi dins del govern.

El punt de màxima tensió ha arribat quan Toro ha demanat intervenir per justificar la seva posició com ho han fet la resta de grups de l'oposició i Felip l'ha tallat recordant- li que no és portaveu.

Finalment, però, li ha permès parlar en un nou torn d'intervencions. Toro ha aprofitat per recordar que no comparteix la decisió presa i ha augurat greus problemes per tirar endavant projectes cabdals per a la ciutat.

Els grups de l'oposició s'han mostrat també molt preocupats per la situació i han manifestat que veuen molt difícil la governabilitat de la ciutat.

La portaveu de la CUP, Natàlia Sánchez, ha assegurat que veien venir que aquest "matrimoni polític" no tenia gaire futur i que "Figueres ha de posar les llargues" per tirar endavant els reptes que té.

Des d'ERC, la seva portaveu, Agnès Lladó, ha qualificat la situació d'"espectacle lamentable" fruit d'"interessos personals" i ha dit que demostra la "incapacitat del govern de liderar".

El portaveu de C's, Héctor Amello, ha fet referència a la ruptura amb el PSC però també a la "preocupant" crisi interna.

Des del PP, la portaveu, M. Àngels Olmedo, també s'ha mostrat preocupada per la situació i sorpresa per la posició d'Unió, a qui ha animat a anar a l'oposició si no està d'acord amb la posició del Govern.

El concurs d'escombraries, pendent

El ple ha abordat altres temes com ara l'aprovació dels plans de gestió de 2017 de l'empresa mixta de recollida d'escombraries i neteja, Ecoserveis.

Es tracta d'una pròrroga més del contracte, ja esgotat, mentre no es treu a concurs la nova concessió. Precisament, el punt anava a l'ordre del dia però finalment s'ha retirat.