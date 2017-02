Sant Miquel de Fluvià pateix talls de llum pels cultius de marihuana

Sense llum per les plantacions de marihuana. Això és el que passava a Sant Miquel de Fluvià fins que la policia hi va actuar. Els agents de la Policia Nacional i Vigilància Duanera van començar una operació anomenada Banyo fa un any i al gener s'han fet dos operatius. Aquests han acabat amb el desmantellament de deu plantacions de marihuana i vuit arrestats.

Quan la policia va anar a les cases va veure que es punxava la llum de la xarxa general. I que l'elevat consum dels equips de refrigeració i il·luminació dels cultius feia que els talls de llum a Sant Miquel de Fluvià fossin habituals. En total, en els deu cultius de marihuana hi havia 1.642 plantes a punt per tallar, que havien de ser distribuïdes al sud de França i Catalunya.

L'última fase de l'operació va ser a Sant Miquel de Fluvià, lloc on hi havia la majoria de les plantacions i que controlava una sola família. Aquí van arrestar quatre persones i també van comissar una pistola i dos revòlvers que els membres del grup amagaven per defensar-se dels possibles robatoris.