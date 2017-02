Unió no vol deixar el govern de Figueres però actuarà per lliure

El regidor d'Unió a l'Ajuntament de Figueres, Manel Toro, va reclamar ahir la dissolució del grup municipal de CiU. Així doncs, tal com va explicar a la roda de premsa, a partir d'ara ni ell, ni Núria Galimany, regidora d'Educació, ja «no acataran les instruccions que els vinguin del PDeCAT» i actuaran per lliure, tal com «ha fet l'alcaldessa de Figueres quan va trencar el pacte de govern amb el PSC».

Unió, que compta amb dos regidors al consistori, ja es va desmarcar dimarts de la decisió de Marta Felip, de cessar del govern els regidors socialistes. Toro va reiterar que «no se'ls va consultar la decisió, la qual els sembla precipitada, ja que creuen que encara hi havia ponts i punts en comú que permetien donar continuïtat al pacte sense tancar-se a altres posicions». També va assegurar que és inviable governar amb una minoria de 7 regidors, i va advertir a Felip que en el cas dels d'Unió, aquests actuaran amb total independència. D'aquesta manera, Felip es queda amb el suport de 5 regidors dels 21 que hi ha a l'ajuntament de Figueres.

El representant d'UDC va ser crític amb els convergents dient que fan una «excessiva personalització de la comunicació de l'acció de govern». Per això, va afirmar que «veu factible que els grups de l'oposició s'uneixin per fer un govern alternatiu» i va avançar que iniciaria una ronda de converses amb tots els grups municipals que componen el consistori figuerenc per «reconstruir» un projecte que permeti afrontar els reptes de la ciutat.

Pel que fa als temes més recents, el regidor va considerar que s'hauria de revisar l'aplicació econòmica de la nova contractació de recollida d'escombraries i el pressupost municipal (que encara no s'ha aprovat per aquest 2017). Un dels temes que Unió també va posar sobre la taula va ser la construcció del Museu del Circ, ja que «vista la diversitat de criteris i opinions» creuen que seria necessària «una consulta per determinar-ne la viabilitat».

Després de l'anunci, l'alcaldessa Marta Felip va dir via Twitter que «per respecte als votants no volia contribuir a un espectacle mediàtic motivat per ambicions personals». El regidor de Compromís, Òscar Vergés, va piular: «El govern està fragmentat i en minoria. Si no ha estat capaç amb un soci estable, podrà en solitari havent cremat tants vaixells?»