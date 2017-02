Abandonen un cotxe amb més de 10 quilos de marihuana

La Guàrdia Civil busca els traficants que van abandonar 10,3 quilos de marihuana a dins d'un cotxe de la Jonquera. El conductor o els ocupants encara no s'han pogut identificar i tot va produir-se aquest dimarts quan agents van observar un vehicle amb matrícula espanyola que anava cap cap França i que en veure'ls va girar cua.

Per esquivar la policia, va entrar al nucli urbà i la patrulla el va perseguir. Finalment, van trobar el cotxe tancat però sense ningú a dins. Els agents van fer una vigilància per intentar enxampar si algú venia a buscar el cotxe. Finalment, un gos policia va detectar que el vehicle portava drogues al maleter i un cop obert van trobar marihuana. En total, 10,3 quilos.



Bosses envasades al buit amb droga

La Guàrdia Civil va fer una altra actuació relacionada amb tràfic de drogues aquest diumenge. Els agents van fer aturar un cotxe amb matrícula francesa i on només hi havia el conductor. Van descobrir que dins del maleter hi havia bosses envasades al buit que contenien marihuana. Després de pesar-la, va donar un total d'11,2 quilos. Els agents van arrestar un jove francès, M.K., de 20 anys.