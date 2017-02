Dos detinguts a la Jonquera per portar 11 grams de cocaïna al cotxe

La Policia Local de La Jonquera ha detingut dos homes, que anaven indocumentats, per un delicte contra la salut pública. Els fets van passar el 30 de gener al vespre, en ple centre de la vila. Un agent de paisà que feia tasques de control de seguretat va veure un vehicle amb matrícula francesa que entrava al municipi per l'Avinguda Miquel Martí i Pol que es dirigia directament a un domicili de la vila. Un cop allà, els dos ocupants van entrar a dins i, davant la sospita que poguessin anar a comprar droga, l'agent va informar a una patrulla per tal que els aturés un cop marxessin de l'habitatge. Al cap de deu minuts, la Policia Local així ho va fer. Després de veure que no duien cap document d'identitat, els agents van descobrir que tenien onze grams de cocaïna i 750 euros en metàl·lic i seguidament els va detenir.