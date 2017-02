Neix el club dels valents, una iniciativa escolar a Figueres per denunciar el «bullying»

Uns cartells amb missatges contra la violència que els alumnes han treballat en assemblea s´exposen en el passadís d´entrada de l´escola Amistat de Figueres. Forma part del programa de prevenció i tractament de la violència que està impulsant el centre per combatre tant la desigualtat, com la violència de gènere o l´assetjament escolar (bullying). Es treballa de forma conjunta entre mestres, famílies i nens a través d´estratègies que l´escola fa servir des que es va transformar en comunitat d´aprenentatge "com ara utilitzar el diàleg per aprendre, per construir relacions igualitàries que acabin amb la violència", explica la directora del centre Montserrat Ymbert.

L´objectiu és convertir-se en un espai de violència zero, treballant la seva prevenció com un eix transversal des de P3 fins a sisè de primària: "Hem de canviar la mirada, deixar-nos de fixar en el nen o nena que porta problemes, i centrar-nos en el que es porta més bé, potenciar l´amistat i la solidaritat entre companys, perquè l´agressor sempre s´aprofita del més vulnerable, del que està més sol i, si tens un bon amic, pots afrontar millor la solució". Per això "volem potenciar les actituds bones dels alumnes, dotar d´atractiu aquells que denuncien la violència, que es posen al costat de la víctima i aïllen l´agressor i buidar d´atractiu la conducta violenta", destaca Ymbert.



El club dels valents

D´aquesta manera és com ha nascut el club dels valents, una iniciativa que pretén que els nens i les nenes denunciïn la violència: "ser valent no significa ser un xivato, el valent és el que denuncia fets d´agressió, bullying, qualsevol tipus de violència directa o indirecta, perquè de vegades és pitjor el mal que li fas al cor, que no a la cara". Molts nens pateixen bullying, la violència existeix a l´escola –no es pot negar– i hi ha nens que queden marginats, "per això es tracta de dotar aquests nens de desig, de manera que es converteixin en un referent a l´aula per a la resta de nens".

Per aprofundir en la socialització de la prevenció de la violència, l´escola va organitzar, dimecres passat, una xerrada a càrrec d´Oriol Ríos, doctor en Sociologia, professor i investigador, oberta a tothom. Ríos destacà la importància de prevenir la violència des de primària i va recalcar que, cada cop més, Comunitats d´Aprenentatge de Catalunya treballen en aquesta problemàtica, tot trencant el silenci davant la violència.

A Figueres, l´escola Amistat va començar fa un temps a promoure la violència zero a través de diferents accions, "però els nens van decidir que no s´havia aconseguit prou", assenyala la directora. Calia fer un treball més a fons i un grup de mestres es va començar a formar en aquest camp l´estiu passat, "que ara s´encarreguen de traslladar a la resta de mestres". En el marc d´aquesta línia, s´ha ofert formació als monitors del centre i els pares i mares de l´escola treballen el tema de la igualtat a través de la lectura del llibre 'Amor en la sociedad del riesgo, una tentativa educativa' de l´autor Jesús Gómez. És un estudi científic sobre l´amor que analitza el tipus de persones que atrauen els adolescents i per què: "es tracta d´un camí conjunt decidit a crear una societat amb tolerància zero a la violència".