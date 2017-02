El Patronat Turisme Costa Brava aportarà 1,5 milions per al Museu del Circ

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona està disposat a aportar 1,5 milions d'euros al Museu del Circ sempre que Figueres tiri endavant el projecte. El president de la Diputació de Girona, Pere Vila, va afirmar que l'organisme creu en la iniciativa i hi veu potencialitats. Malgrat això, va puntualitzar també que és el govern de la ciutat qui ha d'impulsar-ho i que «si s'acaba resolent, nosaltres hi apostarem», en referència a la crisi oberta a l'Ajuntament. «Nosaltres estem disposats a posar-hi la mateixa quantitat que Figueres en quatre o cinc anys», va especificar el president de la Diputació.

Per la seva banda, el promotor del projecte i director del Festival del Circ, Genís Matabosch, va reiterar que s'ha volgut «instrumentalitzar» la iniciativa i confia que prosperarà.

Matabosch va explicar aquesta mateixa setmana que la iniciativa serviria per posar en valor una col·lecció única i obrir l'edifici de la Casa Nouvilas, ara tancada i deteriorada. A més, va assegurar que el museu podria autofinançar-se cinc anys després d'obrir i que oferiria 30 llocs de treball fixos i vint més de temporals.

Per al promotor d'aquest projecte cultural, el seu avanç va íntimament lligat al Festival del Circ, que se celebrarà un any més a la ciutat del 16 al 20 de febrer. Matabosch va concretar que el lligam entre projectes «no és cap xantatge i que això ja s'havia acordat en el conveni signat al 2013». En aquest sentit, desitjaria que el festival continuï a Figueres «sempre que hi hagi garanties·.