El ple de Figueres reafirma el trencament amb el PSC i les discrepàncies amb Unió

El ple municipal que es va celebrar ahir a la nit a l'Ajuntament de Figueres va estar marcat per un ambient tens. En una trobada pública a tres bandes entre els protagonistes dels darrers successos al consistori, es va escenificar el trencament amb el grup del PSC i la complicació amb el grup d'Unió, que dimecres es va desmarcar de CiU i va reclamar grup propi. La resta de partits de l'oposició no van donar treva i durant les revocacions dels tres exmembres socialistes del govern van deixar clara la seva «preocupació» respecte al nou escenari que es dibuixava.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va reiterar els motius que l'havien portat a trencar el pacte de govern, tot afegint que durant els darrers mesos la situació havia empitjorat tant que no es podia sostenir per enlloc. «A partir de la tardor de l'any passat cada vegada hi havia menys punts que ens unien i per part nostra vèiem cada vegada més reivindicacions per parts dels socialistes». Felip també va afegir que el PSC «busca tenir visibilitat i donar més importància a les àrees que ells gestionaven».

Caselles, situat al lateral de la taula i reubicat de la seva cadira al costat de l'alcaldessa, va retreure a Felip que «no disposes d'un pla B» i que «pensavem que encara hi havia una oportunitat de negociar». Davant d'aquesta queixa, Marta Felip va admetre la manca «d'un pla alternatiu» i va afirmar que «buscarem diàleg amb tots els grups municipals» però que «no busco un nou soci».

Les diferències amb la formació d'Unió, dins de la federació de CiU, també es van fer evidents. En un moment en què Toro va demanar intervenir per explicar la seva posició, després de la intervenció de Caselles, Felip li va recordar que no era portaveu i que no tenia la paraula.



L'oposició no ho veu clar

Per part de les formacions que resten a l'oposició del govern figuerenc, totes van coincidir que la nova situació els «preocupa». També van posar en dubte «la governabilitat» de la ciutat, ara que Felip té només el suport de set regidors, 2 d'ells d'Unió.

Les crítiques van ser dures i generalitzades entre tots els portaveus. Agnès Lladó (ERC-MES) va descriure la situació com «un espectacle lamentable» mentre que la CUP va recordar a Felip que «ja haviem dit al seu moment que el matrimoni socioconvergent era fruit de la vella política». Per part del grup de Ciutadans, el que més els inquietava eren «les discrepàncies internes» del govern. Una posició similar a la del PP, on Àngels Olmedo va dir obertament a Manel Toro i Núria Galimany, els dos regidors d'Unió, que si no estaven contents amb el grup amb el qual s'havien presentat inicialment, que es passessin a l'oposició i defensessin des d'allà el seu criteri. Pel que fa al grup de Compromís d'Esquerres, el seu portaveu Òscar Vergés va acusar el govern d'haver «perdut tota la credibilitat que tenien».

Malgrat aquests apunts inicials referents al cartipàs municipal, la resta de Ple es va desenvolupar amb certa cohesió en els punts que es debatien i es van aprovar tots els punts previstos.