Figueres acull el Dissabte Transfronterer de Matemàtiques

Aquest dissabte s'ha celebrat a Figueres la sisena edició del Dissabte Transfronterer de Matemàtiques (DITMAE), que reuneix a joves de diferents instituts de les comarques gironines i la Catalunya Nord. Aquest any han estat 136 els alumnes que hi han participat d'una vintena de centres, la majoria de l'Alt Empordà, tot i que també hi han assistit alumnes del Pla de l'Estany, el Gironès, el Baix Empordà i el Vallespir (Catalunya Nord).

El premi per els primers classificats de cadascun dels tallers de batxillerat consta d'un viatge a Madrid amb els seus professors per conèixer l'empresa Big Data CARTO. Els altres equips premiats han rebut una tauleta. El director general tècnic de la Fundació Princesa de Girona, Salvador Maneu, ha recordat els orígens i valors del Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques. «El DITMAE va néixer fa sis anys amb l'objectiu d'apropar les matemàtiques a la vida. Avui és un projecte molt sòlid i amb una gran projecció de futur».

El DITMAE es convoca anualment des del 2012 amb l'objectiu de mostrar als joves la presència de les matemàtiques en el món actual, tant en les diferents branques de les ciències, com en les noves tecnologies i, fins i tot, l'art, a més de fomentar l'interès i la vocació científica al voltant de les matemàtiques.