L´advocat d´Urdangarin és acusació en el cas Royal Marine de Roses

La Plataforma Ciutadana de Roses va presentar ahir una nova demanda, ara al jutjat de guàrdia de Figueres, per presumptes irregularitats en el cas del Royal Marine II de Roses. Nous testimonis permetrien aportar indicis o proves d'alguns «punts foscos», sobretot en el pagament de la indemnització, per evitar l'enderroc de l'edifici tal com obligava una sentència judicial.

«Després de presentar-la abans la fiscalia i arxivar-la, hi ha noves proves que ens fan estar encara més inquiets per la irregularitat que podria haver-hi», va explicar el president de la plataforma ciutadana, Ghassan Abou-Assali, que manifesta que principalment el que volen «saber és què ha passat», que ho fan pels veïns i per això després que s'arxivés a Fiscalia ara l'han decidit presentar al jutjat. La Plataforma Ciutadana té una estreta relació amb el que va ser alcalde de Roses, Joan Bataller, i el portaveu, Abou-Assali, ha estat vinculat als projectes polítics de l'excalde. Bataller té en aquests moments, diversos litigis oberts amb l'Ajuntament de Roses.

L'advocat contractat, Mario Pascual –conegut per representar Iñaki Urdangarin– ha explicat a la sortida del jutjat que s'ha obtingut «documentació addicional de persones físiques, copropietaris», entre dos i quatre testimonis, que «tenen dades i coneixement de fets que en el cas que la denúncia sigui admesa a tràmit poden aclarir». «Pensem que hi ha pagaments, potser excessius, que s'han fet a persones que no s'acaba de veure quina relació tenen en el procés». Es refereix al pagament de la indemnització durant el qual es van fer pagaments a advocats i uns altres a la comunitat de propietaris.

El president de la plataforma anava més enllà i apuntava que els diners «s'han repartit entre uns quants i molts afectats ni se n'han assabentat» o ho han sabut després que es fes pública la informació. Es van ordenar tres pagaments de 550 i 825.000 euros cap a ILAU & FACTOR I ILLAU-CEL, respectivament, i 825.000 a la Comunitat de Propietaris del Royal Marine I.

La demanda que ara s'ha presentat és la mateixa que es va entrar a Fiscalia però amb noves dades. Es considera que hi podria haver delictes de prevaricació i de malbaratament de cabals públics per part de diferents persones, com l'alcaldessa, Montse Mindan, implicades en tot l'afer.

El grup Unió Municipal i la Plataforma Ciutadana de Roses van presentar la primera denuncia el 2 de desembre a Fiscalia del jutjat de Figueres i es va arxivar. També s'ha portat a terme una comissió especial d'informació per part de l'Ajuntament, a petició del regidor d'Unió Municipal, Josep Antoni Valdera. L'ha entregat a la plataforma i continua pensant que hi ha qüestions que poden ser irregulars. Per a Valdera, no s'acaba d'entendre el pagament d'1,3 milions a les societats mercantils ni acords previs amb xifres inferiors a la indemintizació final, per exemple, que no es van valorar. L'advocat apuntava que s'ha presentat perquè la mateixa fiscalia, tot i arxivar-ho, exhortava que s'anés a l'administració de justícia que ho investigaria en el cas que ho considerés oportú. Si és així, podrien declarar testimonis que no ho han fet a la comissió informativa però que sí poden ser citats pel jutjat.

El Royal Marine II és un edifici construït a Port Joan, 2-20, a Santa Margarida. Es va construir un primer edifici i, posteriorment, un altre al davant. La comunitat de propietaris del primer van acudir als tribunals perquè consideraven que era més alt del que permetia la normativa. Els jutjats, després d'anys de litigi, els van donar la raó i es va ordenar l'enderroc de la quarta planta i part de la tercera planta. Diferents governs municipals han intentat diverses maniobres per evitar l'enderroc però finalment es va acabar pagant la indemnització de 2,2 milions d'euros. L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha preferit no fer declaracions.