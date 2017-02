Els plecs de la contractació del nou servei de residus no passen pel Ple de Figueres

El nou contracte del servei d'escombraries a Figueres continua sense definir-se. La setmana passada l'equip de govern va presentar públicament la proposta a la ciutadania però, arran dels canvis de cartipàs municipal, no es van posar els plecs de la nova contractació en l'ordre del dia del Ple municipal celebrat el dijous.

Tot i aquesta omissió, els que sí que varen ser portats a votació van ser els Plans de gestió del 2017 de l'empresa Fisersa Ecoserveis, que serà l'encarregada de mantenir el servei de neteja a la ciutat fins que es contracti una nova empresa. El cost d'aquesta pròrroga li podria costar al consistori prop de 7 milions d'euros, una xifra que no es pot esquivar, tal com es va intentar des d'alguns dels grups de l'oposició.

Durant el Ple, el regidor de Compromís d'Esquerres, Òscar Vergés, va demanar que es fes un replantejament de la qüestió, assegurant que «es pot arribar a aconseguir un estalvi de gairebé 1,5 milions d'euros si es pogués fer una municipalització pont entre el servei actual i el que hi haurà en un futur». Vergés va denunciar que de la suma total, 1,2 milions provenien del benefici industrial i les despeses generals, i per tant es podria «rascar» i «estalviar-nos aquests diners».

Davant d'aquest suggeriment, Marta Felip va explicar que les factures de gener i febrer «s'han de pagar igualment perquè és un servei que ja s'ha prestat» i que no hi havia alternativa. La resta de grups no van donar suport al punt però tampoc el van vetar i es va acabar aprovant amb 7 vots a favor i 14 abstencions.

Encara no se sap quan el nou servei d'escombraries passarà a votació, però tots els grups municipals van coincidir el passat dijous en què havia de ser en breu. L'Ajuntament té previst una sèrie de reunions per buscar adeptes de la cara a la propera cita.