Una reforma permet descobrir un cultiu de marihuana

Unes reformes han permès descobrir una plantació de marihuana de 657 plantes en una casa de Vilafant. Es dona el cas que els Mossos de la comissaria de Figueres aquest dimarts al matí estaven fent tasques d'investigació en un domicili de la zona de Les Forques de Vilafant per unes queixes veïnals per la forta olor a marihuana. Van veure que a dins del domicili hi havia algú treballant, s'hi van adreçar per fer les comprovacions i van trobar un home que estava fent reformes a la casa.

El treballador va trucar a la persona que l'havia contractat per explicar-li que hi havia la policia que demanava per ell. L'home va aparèixer al lloc minuts més tard i es va presentar com a llogater del domicili i propietari de la plantació.

La policia va escorcollar la casa i va localitzar 657 plantes de marihuana, 27 transformadors, dos radiadors, un ventilador, una caixa extractora d'aire, un focus portàtil i un allargador elèctric.

A més, un tècnic d'Endesa va constatar que l'escomesa del comptador de la llum estava punxada. Un veí de Vilafant de 56 anys, de nacionalitat espanyola, va quedar detingut per un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric. La detenció es va deixar sense efecte i serà citat pel jutjat de Figueres.



Arrestats per 11 grams de cocaïna

El dia abans, la Policia Local de la Jonquera va detenir dos individus quan un agent feia tasques de paisà. Va veure que un vehicle amb plaques franceses entrava a la vila per l'avinguda Miquel Martí i Pol i es dirigia presumptament a un domicili on comprarien la droga.

L'agent de paisà va informar els seus companys cap on marxaria un cop hagués adquirit la substància estupefaent. El van aturar i van comprovar que anaven indocumentats i en escorcollar el cotxe els van trobar uns 11 grams de cocaïna i 750 euros. Van quedar detinguts per tràfic de drogues.